2019/11/25 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تعلن إفتتاح معبري شلامجة جذابة أمام زوار العتبات المقدسة طهران – رزاق نامقي اعلنت السلطات الايرانية، عن افتتاح معبري الشلامجة – جذابة امام زوار العتبات المقدسة.ونقلت وكالة أنباء فارس عن المدير العام للشؤون السياسية والامنية والحدودية بمحافظة خوزستان، رضا نجاتي قوله إن (المحطتين الحدوديتين شلمجة وجذابة مفتوحتان لعبور الزوار الايرانيين […]

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