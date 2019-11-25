خلية الإعلام الأمني: قتل 6 إرهابيين في كركوك

2019/11/25 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين، قتل 6 ارهابيين في كركوك.

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