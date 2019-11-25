2019/11/25 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحادالكرة:نستغربمنعدمالتعاونمعالمنتخبالوطنيبإراحةعددمناللاعبينلتهيئتهمللمهمةالوطنيةيومغدامامقطر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة:نستغرب من عدم التعاون مع المنتخب الوطني بإراحة عدد من اللاعبين لتهيئتهم للمهمة الوطنية يوم غد امام قطر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة:نستغرب من عدم التعاون مع المنتخب الوطني بإراحة عدد من اللاعبين لتهيئتهم للمهمة الوطنية يوم غد امام قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).