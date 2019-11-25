وكيل وزارة الدفاع الأمريكية: استمرار التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية امر ضروري

2019/11/25 | 20:39

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بغداد اليوم-بغداد

رأى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، جون رود، الإثنين (25 تشرين الثاني، 2019) أن استمرار التنسيق ب...





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