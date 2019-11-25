كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

2019/11/25 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بانسحاب الجهاز الفني للمنتخب من ملعب الخور القطري، الذي يحتضن مباراة فريقي الشرطة العراقي ونواذيبو الموريتاني.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "وفد المنتخب الوطني والملاك التدريبي انسحب من ملعب الخور، اعتراضاً على عدم اراحة مدرب الشرطة بعض لاعبي المنتخب الوطني وتعنته، بالرغم من انتهاء الشوط الاول باربعة اهداف نظيفة ووجود مباراة مهمة للمنتخب الوطني غداً مع قطر".

يشار الى ان الفريق العراقي سيواجه نظيره القطري غداً الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الدوحة.

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