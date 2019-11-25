مسرور بارزاني للبنتاغون: كوردستان عامل استقرار في المنطقة

2019/11/25 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود.

وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا شؤون البيشمركة شورش اسماعيل والداخلية ريبر احمد، جدد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان، وأشار إلى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى أربيل جاءت لتبرهن ذلك.

كما أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة دعم قوات البيشمركة وضرورة استمرار التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لردع تهديدات تنظيم داعش.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره للدعم الذي تبديه الولايات المتحدة، وقال إن إقليم كوردستان سيظل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وسيواصل دوره في هذا الإطار.

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