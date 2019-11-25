نائب رئيس البرلمان: سنذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني الانتخابات والمفوضية

2019/11/25 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أن البرلمان سيذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية، مشيرًا إلى أن القانونين سيشرعان معا خلال وقت قصير.وقال الكعبي في بيان، صدر عقب استقباله رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي في بعثة الامم المتحدة في العراق – أمير عرين، إن ...

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