بالفيديو.. كاتانيتش وفريقه المساعد ينسحبون غاضبين من مباراة الشرطة

2019/11/25 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انسحب مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش من مباراة فريق الشرطة و{إف سي نواذيبو الموريتاني}، في مباراة الإياب لدور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية.

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