2019/11/25 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_العزيز_المنبهي ما يجري بملاعب كرة القدم بالمغرب هو ثمرة ما يزيد عن 50 سنة من النضال الثوري و الجدري ،للحركة الثورية الماركسية اللينينية المغربية ، و لمشروعها في التغيير الثوري و قلب بنيات النظام الملكي الاوتوقراطي ، المتخلف، الدموي ، عميل الامبريالية و الصهيونية ، و بناء و تاسيس نظام وطني ديموقراطي شعبي يعترف و يقر ب / و يضمن سيادة الشعب و ممارسة سلطته الديموقراطية و حقه في تقرير المصير و الحرية ، و بناء مجتمع ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد العزيز المنبهي - ما يجري بملاعب كرة القدم بالمغرب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد العزيز المنبهي - ما يجري بملاعب كرة القدم بالمغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).