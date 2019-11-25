الثورات العربية من منظور تاريخي

2019/11/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة: ندى يافي من الجزائر إلى العراق تثور الشعوب العربية مجدداً.ما هي العقبات التي تعترض تطلعاتها؟ كيف ينظر التاريخ الى مآلها؟ نشهد حالياً الموجة الثانية من الاحتجاجات والانتفاضات في العالم العربي، تلك الانتفاضات التي بدأت في تونس في ديسمبر /كانون الأول 2010 .وكانت الموجة الأولى قد أطاحت بالنظم الدكتاتورية في تونس ومصر وليبيا ...

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