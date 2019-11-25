الاسود والعنابي يقصان شريط افتتاح بطولة خليجي ٢٤

2019/11/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..ينطلق العرس الكروي في ملاعب قطر الدوحة ـ إعلام اتحاد الكرة: قال المدرب السلوفيني، كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لمباراة العراق وقطر المقررة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 24، سأعطي فرصة لجميع اللاعبين، وعليهم إثبات الجدارة، واضاف: ...

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