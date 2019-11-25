الأولمبية تقيم مجلس عزاء على روح الراحل زاهد نوري

2019/11/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ إعلام الأولمبية: اقامت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يوم امس الأول مجلس عزاء على روح الفقيد الراحل زاهد نوري عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد المركزي للرماية، وذلك في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.حضر مراسيم مجلس العزاء رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والنائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية ...

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