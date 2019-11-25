المحمداوي يكشف معلومات حول

2019/11/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات بغداد في العراق الفريق ركن قيس المحمداوي، الاثنين، أن حماية المتظاهرين من أولويات القوات الامنية، مبيناً أن القوات بعيدة كل البعد عن ...

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