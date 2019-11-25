مؤشرات البورصات العربية تتباين بختام تداولات الإثنين

2019/11/25 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنهت مؤشرات البورصة العربية جلسة تداولات اليوم الأثنين، على ارتفاع ، حيث انضمت بورصة ، السوق السعودي – "تاسي"، السوق الموازية – "نمو"،

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