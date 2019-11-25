صورة سيلفي تسببت بكارثة في سماء اليابان

2019/11/25 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقع حادث تصادم طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان، بسبب سيلفي للطيار، في عام 2018، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الكارثة في الولايات

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