المالية تحدد موعد انتهاء صياغة موازنة العام المقبل قبيل إرسالها إلى البرلمان

2019/11/25 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أكد وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاثنين أن الأسبوع المقبل هو موعد الانتهاء من صياغة مسودة موازنة العام القادم قبيل إرسالها إلى مجلس النواب.

وقال الوزير في تغريدة تابعتها "الغد برس"، إن "اجتماعا موسعا جرى اليوم للمجلس الوزاري الاقتصادي بحضور وفد إقليم كردستان".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش تفاصيل إكمال مسودة قانون موازنة 2020، عبر نقاشات صريحة ومثمرة".

وأعرب عن أمله بـ"اكمال مسودة قانون الموازنة الأسبوع القادم لإقرارها في مجلس الوزراء ".

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