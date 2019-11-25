انتصار ساحق للشرطة العراقي على نواذيبو الموريتاني

2019/11/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة العراقي، اليوم الاثنين، فوزاً ساحقاً على فريق نواذيبو الموريتاني بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما في ملعب الخور القطري، لحساب اياب دور الستة عشر من بطولة الاندية العربية لكرة القدم "كاس محمد السادس".

وسجل اهداف الفوز لفريق الشرطة اللاعبون علي فائز وامجد عطوان (هدفان) ونبيل صباح (هدفان).

وكان فريق الشرطة قد تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ليتأهل لدور الثمانية من البطولة.

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