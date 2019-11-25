موعد مباراة ليفربول القادمة مع نابولي والقنوات الناقلة

2019/11/25 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يستقبل نادي ليفربول الإنجليزي، فريق نابولي الإيطالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 الذي يحمل لقبها الفريق الإنجليزي حيث فاز بالبطولة 6 مرات سابقة في تاريخه.

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