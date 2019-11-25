أوبر تخسر رخصتها في لندن لهذه الاسباب

2019/11/25 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} رفضت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، الإثنين، تجديد الترخيص لشركة ”أوبر“ الأمريكية لخدمات النقل الذكية، وأرجعت قرارها إلى أسباب تتعلق بسلامة الركاب وتحايل السائقين.

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