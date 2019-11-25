شاهد.. استنفار عشائري ودعوات لتظاهرة حاشدة الأربعاء المقبل ببغداد

2019/11/25 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر شيخ عشيرة السواعد في بغداد، اليوم الأثنين، عبر مقطع فيديوي مسجل دعا فيه العشائر الاخرى الى الالتحاق بالمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد .وأظهر الفيديو، شيخ عشيرة السواعد وهو يكلف شخصا بقربة بقراءة بيان دعا فيه الى تظاهرة حاشدة يوم الاربعاء المقبل ببغداد والانضمام الى المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد واستنفار العشائر […]

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