2019/11/25 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسمع ماذا يقول اخر برلماني عراقي على قيد الحياة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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