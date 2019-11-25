فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً داخل بناية في منطقة حافظ القاضي

2019/11/25 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين، ان فرقها تكافح حريقاً داخل بناية متكونة من سبعة طوابق في منطقة حافظ القاضي قرب جسر الأحرار ببغداد.

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