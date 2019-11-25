نائب عن الفتح: موازنة 2020 ستكون حازمة تجاه اقليم كردستان وقد نغير نسب المحافظات

2019/11/25 | 21:40

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بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الإثنين (25 تشرين الثاني، 2019) أن مشروع قانون ا...





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