فائق الشيخ علي للمتظاهرين: لا تحرقوا شيئاً.. أحزاب السلطة قررت القضاء على التظاهرات

2019/11/25 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

دعا النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى عدم إحراق مؤسسات الدولة أو أية أماكن أخرى، محذراً من أن أحزاب السلطة قررت القضاء على الحركة الاحتجاجية.

وذكر الشيخ علي في تغريدة تابعتها "الغد برس"، " المتظاهرون لا يحرقون..



هاشتاك أطلقه لكي يستخدمه المتظاهرون ويلتزموا به".

وأضاف " لقد نبهت سابقاً بأن أحزاب السلطة قررت القضاء على التظاهرات بأي ثمن".

وأوضح أن "أحد هذه الأثمان هو إنزال عناصرها (كمتظاهرين) لإحراق مؤسسات الدولة"، مؤكداً "سيستمر الإحراق والقتل والاختطاف".

وختم الشيخ علي بالقول "لا خيار إلّا الإصرار على تحقيق المطالب".

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