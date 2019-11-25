2019/11/25 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، باطلاق سراح النائب محمود ملا طلال بكفالة مالية.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم اطلاق سراح النائب محمود ملا طلال بكفالة مالية".

فيما كشفت مصادر نيابية مطلعة، امس الاحد، عن اعتقال النائب محمود الملا طلال من قبل قوة تابعة لهيئة النزاهة.

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