على خلفية محاكمة جندي ارتكب «جريمة» في العراق.. ترامب يقيل وزير البحرية

2019/11/25 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن وزير الدفاع الأمريكي #مارك_إسبر، أن الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، قد أمر #البنتاغون بالسماح لجندي البحرية المدان بسوء السلوك في ميدان المعركة، بالاحتفاظ برتبته.وقال إسبر للصحفيين في […]

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