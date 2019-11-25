بالوثائق.. تواقيع برلمانية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعيداَ دون ضغوطات الأحزاب

2019/11/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق”، اليوم الاثنين، على وثائق تتضمن تواقعا لاعضاء في مجلس النواب ذيلت على طلب مقدم إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاجراء انتخابات نيابية مبكرة.وأظهرت الوثائق ، تواقيع نيابية لـ 30 عضواً في مجلس النواب، وجاء في الطلب، انه” نزولاً إلى رغبات المتظاهرين نطالب الاسراع باجراء انتخابات مبكرة في البلد ضمن قانون […]

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