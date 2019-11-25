2019/11/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استاذ العلوم السياسية عبد السلام برواي للعهد: عبد المهدي لايحابي الاقليم ويتصرف معه وفق الحدود القانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استاذ العلوم السياسية عبد السلام برواي للعهد: عبد المهدي لايحابي الاقليم ويتصرف معه وفق الحدود القانونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استاذ العلوم السياسية عبد السلام برواي للعهد: عبد المهدي لايحابي الاقليم ويتصرف معه وفق الحدود القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).