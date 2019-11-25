حوا بطواش - أحيانا أريد أن تذهب

2019/11/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حوا_بطواش بعد أن تذهبأبقى وحدي...والبحر في بالي تحتشد الصّورلحظاتٌ معك تسكرنيوأبقى في هدوئيأتأمّل البحر...والماضيصورك في ذهني تتدافع وتتشابكويصرخ بي يقينيكفىأنت الرجل الذي ليس ليعيناك...شفتاك وهذا السحر المنبعث من كيانك ليست ليفكيف ظننتُ يومًا ماأنك قد تكون ليكيف خدعتُ نفسي وقبلتُ أن أعيش في الأوهامهي لحظات صغيرةتنقضي بسرعة كبيرة......

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