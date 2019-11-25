الكشف عن خطة لإحراق مؤسسات الدولة من قبل “عناصر” تابعة لأحزاب السلطة

2019/11/25 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، عن خطة قال انها لاحزاب السلطة تتضمن انزال عناصر تابعين لها على هيئة متظاهرين، لاحراق مؤسسات الدولة.وكتب الشيخ علي في تغريدة له على منصة “تويتر” : #المتظاهرون_لايحرقون ..هاشتاگ أطلقه لكي يستخدمه المتظاهرون ويلتزموا به.واضاف” لقد نبهت سابقاً بأن أحزاب السلطة قررت القضاء على التظاهرات بأي […]

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