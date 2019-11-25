سائرون: مستمرون باستجواب عبد المهدي وموقفنا مازال ثابتاً في محاسبته

2019/11/25 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان الحلبوسي يقوض مهام النواب الرقابية بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف سائرون، امس الأثنين، استمرار جهوده في استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، متهماً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتعطيله، فيما تحدث عن ضرورة البدء بمرحلة جديدة في العملية السياسية مبنية على تشريع قانونين عادلين للانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات.وقال النائب عن ...

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