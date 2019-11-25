استشهاد 11 واصابة 289 متظاهرا خلال أربعة أيام في بغداد والبصرة وذي قار

2019/11/25 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اعتقال العشرات..مفوضية حقوق الإنسان: بغداد – الصباح الجديد: افادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق امس الاثنين، بمقتل وإصابة العشرات بأحداث التظاهرات في بغداد وذي قار والبصرة منذ يوم الخميس الماضي وحتى يوم امس الأول الأحد.وذكرت المفوضية، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه “وثقت فرق المفوضية استخدام العنف المفرط من قبل ...

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