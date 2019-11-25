“قرصنة موقع مكافحة الإرهاب” وطالب شغاتي ينفي حصول “انقلاب عسكري”

2019/11/25 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي صحة أنباء تحدثت عن “بدء الانقلاب العسكري ” واعتقال مسؤولين في المنطقة الخضراء التي تضم المجمع الحكومي.وقال شغاتي في تصريح لموقع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “الأخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في فيس بوك ...

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