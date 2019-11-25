البنتاغون يقيل قائد البحرية على خلفية قضية ضابط مدان بسوء السلوك

2019/11/25 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، إقالة قائد القوة البحرية ريتشارد سبنسر، على خلفية ادانة ضابط بسوء السلوك، اثناء خدمته في العراق.

وأكد وزير الدفاع مارك اسبر في تصريح، ان اقالة سبنسر جاءت بسبب تعامله مع قضية ضابط النخبة ادوارد غالاغير، الذي أدين بمخالفة السلوك، بعد قيامه بتصوير نفسه بجانب جثة، وهي القضية التي قد أثارت توترا بين الرئيس دونالد ترمب والقادة بالجيش، بعد ان كان المدان قد حصل على البراءة بتهم أخرى تتعلق بالقتل، فيما كان من المفترض ان يخضع لمراجعة تأديبية، يمكن ان تؤدي الى طرده من الخدمة في قوات النخبة بالبحرية الأميركية.

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