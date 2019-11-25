2019/11/25 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، الاثنين، عن تنفيذ اجراءين لمكافحة الفساد يعتمدان لأول مرة في العراق، فيما أشار ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحديثي يكشف عن اجراءات تنفذ لأول مرة لمكافحة الفساد بالعراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحديثي يكشف عن اجراءات تنفذ لأول مرة لمكافحة الفساد بالعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).