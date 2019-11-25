موسكو تحذر المبعوث الاممي من التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية

2019/11/25 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسن" من مغبة التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقال

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