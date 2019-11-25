محتجون يغلقون شارع 60 وسط مدينة الحلة

2019/11/25 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام مجموعة من المحتجين بقطع معظم الطرق العامة والرئيسية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة "العهد نيوز"، ان "مجاميع

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