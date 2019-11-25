شرطة كربلاء تكشف تفاصيل المواد المتفجرة والأعمال التخريبية في حي البلدية

2019/11/25 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة اليوم الاثنين، عثورها على كميات من المواد المتفجرة في منطقة حي البلدية وسط المدينة.

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