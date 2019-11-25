{لا طفل وحيداً}.. مبادرة يونانية بخصوص مهاجري بحر إيجة

2019/11/25 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران / وكالات

تعهد رئيس الحكومة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتوفير مأوى لـ4 آلاف مهاجر من القصر غير المرافقين الذين يعيشون ظروفا سيئة في جزر بحر إيجة، منتقدا عدم تضامن الاتحاد الأوروبي معهم.

وقال رئيس الحكومة المحافظ في بيان: إن " أزمة المهاجرين جرح يمكن أن نعالجه فورا بأنفسنا..



هذا أمر تفرضه علينا حضارتنا وإنسانيتنا وتقاليدنا".

وأعلن ميتسوتاكيس الاسبوع الماضي، أنه لم ينجح في إقناع شركائه في الاتحاد الأوروبي بالقبول باستقبال نحو 3 آلاف طفل مهاجر غير مرافق، متهما دول الاتحاد باعتبار اليونان وباقي الدول الأوروبية التي تستقبل مهاجرين "مأوى مريحاً للاجئين

والمهاجرين".

وتندرج المبادرة التي أطلق عليها "لا طفل وحيدا" في إطار برنامج حماية قصر غير مرافقين ضحايا "الاستغلال والجريمة".ويتكدس أكثر من 37 ألف شخص حاليا في 5 مراكز تسجيل في جزر بحر إيجة، في حين أن قدرة إيواء هذه المراكز نظريا لا تزيد على 6200 شخص، حسب الإحصائيات الحكومية.

وأعلنت الحكومة اليونانية الأربعاء الماضي، قرب إغلاق 3 من مخيمات المهاجرين الأشد اكتظاظا والأسوأ من ناحية الظروف الصحية، واستبدالها بمبان مغلقة بغرض مضاعفة طاقة الاستقبال 3 مرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس.

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