المرزوقي يعلن اعتزاله السياسة

2019/11/25 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تونس / وكالات

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب "حراك تونس الإرادة"، مؤكدا الالتزام بـ"قضايا الشعب والأمة".

كتب المرزوقي في تدوينة على "فيسبوك": تحت عنوان 'آخر خطاب سياسي'، وضمنها ما وصفه بـ"عصارة أفكاره ومخاوفه وآماله وما يمكن الانتفاع به من تجربته".

وحذر المرزوقي من الانسياق وراء الدعوات، 'عن حسن أو سوء نية'، والتي تنادي بتعديل الدستور في 'اتجاه نظام رئاسي لضمان فعالية الدولة واستقرارها'، مؤكدا أنه 'لو كان النظام الرئاسي هو أنجع الطرق لقيادة الشعوب لما أدى بنا للثورة ولخراب أغلب أقطار الوطن العربي'، معتبرا أن الدستور الحالي وضع 'لحماية الشعب والأجيال القادمة".ودعا في المقابل إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي الذي عده "عائقا للاستقرار الحكومي وفعالية البلديات والمجالس الإقليمية في المستقبل".

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