وزيرة التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيقة بحادثة قتل احدى طالبات محافظة الانبار

2019/11/25 | 22:42

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، القبض على مرتكبي جريمة قتل "فراس عويد الجبوري"، فيما كشفت تفاصيل الحادث.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مكافحة اجرام كربلاء، وتحت إشراف قائد شرطة المحافظة، تم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل 6 إرهابيين بعملية امنية في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قطعات الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول عصابات داعش الارها

بغداد اليوم _ واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، كشف ملابسات جريمتي قتل غامضة احداهما حصلت خلال الشهر الجاري في قضاء الصويرة، والثانية عام 2013 في مدينة الكوت، مركز المحافظة.

وذكرت مديرية الاعلام بشرطة واسط، في بيان تلقت (ب

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