حسن الكعبي يبحث مع مستشار الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة مشروع قانوني الانتخابات

2019/11/25 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي في بعثة الامم المتحدة، امير عرين، قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات.

وأكد الكعبي أن المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية تاريخية ومشتركة مع بعثة الامم المتحدة تتمثل في تغيير وإصلاح العملية الانتخابية وتصحيح مسارها بما يلبي طموح الجماهير وإعادة ثقتهم فيها، مبينا أهمية وضع ضمانات لحفظ صوت وحق الناخب والمرشح على حد سواء.

وأضاف الكعبي أن مجلس النواب سيشرع القانونين بشكل متزامن وخلال وقت قصير كونهما جوهر العملية الانتخابية وخطوة أولية وجدية لضمان التغيير والإصلاح من خلال دراسة جميع المقترحات بغية حفظ العملية الديمقراطية في البلاد.

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