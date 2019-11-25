2019/11/25 | 22:45

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وزيرة التربية توجه بالتحقيق في حادثة استشهاد طالبة بمحافظة الأنبا

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وزيرة التربية توجه بالتحقيق في حادثة استشهاد طالبة بمحافظة الأنبار

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