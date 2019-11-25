بالفيديو.. استقبال رئاسي لـ “قاتل” زعيم داعش أبو بكر البغدادي في البيت الأبيض

2019/11/25 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، الاثنين، الكلب كونان الذي شارك في العملية التي أدت إلى قتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي خلال هجوم أميركي في سوريا بأواخر شهر أكتوبر الماضي.وقال ترامب إن “كونان كلب صلب ولا أحد يجرؤ على العراك معه”، مضيفا “لا فرصة لأي رجل قوي أمام كونان”.من […]

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