بالصور.. كشف تفاصيل الاعمال التخريبية في حي البلدية بالعراق

2019/11/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة بالعراق تفاصيل عثورها على مواد متفجرة ليلة الاحد في منطقة حي البلدية وسط المدينة....

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