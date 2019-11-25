2019/11/25 | 23:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - بغداد
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دعا رئيس كتلة صادقون النيابية، الشيخ عدنان فيحان، اليوم الاثنين، الى ضرورة معاقبة الحكومة في حال ثبت تورطها بإراقة دماء المتظاهرين.
وقال فيحان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيحان: المتظاهرون السلميون مطالبهم مشروعة ومحقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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