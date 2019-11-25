أكثر من 100 شاحنة كشفية تصل الى ثلاث مناطق نفطية بنينوى

2019/11/25 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقصاد

كشف محافظ نينوى، منصور المرعيد، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 100 شاحنة محملة بالتجهيزات الفنية والهندسية للعمل في المسوحات النفطية والزلزالية في

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