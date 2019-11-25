عبد الخالق مسعود لبرنامج المجلس: العراق جاهز لأستضافة خليجي 25 وسنقدم الملف بالاجتماع المقرر يوم 28 من هذا الشهر

2019/11/25 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالخالقمسعودلبرنامجالمجلس:العراقجاهزلأستضافةخليجي25 وسنقدمالملفبالاجتماعالمقرريوم28 منهذاالشهر

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