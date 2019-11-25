فيديو غرافيك: انقلاب وسخرية.. هكذا بدأت قصة القبض على عبد المهدي في تويتر

2019/11/25 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرصت حسابات جهاز مكافحة الإرهاب الرسمية والموثقة على موقعي تويتر وفيسبوك إلى خرق ألكتروني ونشر عبرها بيانات الانقلاب العسكري وان اول خطوة فيه هي القاء القبض على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واستمرت لمدة عشرين دقيقة حتى سارع رئيس الجهاز طالب شغاتي إلى إصدار بيان النفي لهذه البيانات وتفنيدها بان الصفحات تعرضت للتهكير.ستودنت ستريت […]

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