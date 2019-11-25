هيأة التقاعد الوطنية تدعو كافة المتقاعدين الى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية

2019/11/25 | 23:13

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعت هيأة التقاعد الوطنية، الاثنين، كافة المتقاعدين في داخل العراق او خارجه، او ورثتهم، الى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدعو كافة المتقاعدين ( داخل العراق او خارجه) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط http://pension-app.com

لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية حيث تقوم الهياة بحملة ادامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل ٢٠٢٠ ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي".

بغداد اليوم-بغداد

حدد وزير المالية، فؤاد حسين، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) موعد الانتهاء من صياغة مسودة موازنة 2020 قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

وقال حسين، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "اجتماعا موسعا جرى اليوم للمجلس الوزاري الاقتصادي

بغداد اليوم - ذي قار

قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، اعفاء 3 مسؤولين محليين في قضاء الفهود استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال مصدر محلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ ذي قار قرر اعفاء مدراء البلدية والمجاري

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) أن 3 من أفواج الطوارئ التي تعمل خارج المحافظة، عادت إليها، بعد دخول البصرة في حالة الإنذار ج.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم) إن أفواج البصرة التي كانت تعمل

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